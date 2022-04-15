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Лещенко: «Динамо» будет бороться за второе место. «Зенит» крепче по составу»

Лещенко считает, что "Динамо" может рассчитывать на второе место в РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Ахмата» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне нравилось, как «Ахмат» играл с «Зенитом». Играли резво, сопротивлялись, крепкая команда. Все зависит от состава, от того, что придумает Шварц. Выпадет ли «Динамо» из чемпионской гонки в случае поражения? Трудно сказать, еще шесть матчей впереди. Конечно, это отодвинет «Динамо» от первого места, но запас есть. В случае благоприятного исхода «Динамо» может рассчитывать на второе место. Не думаю, что будет борьба за чемпионство. «Зенит» крепче по составу», — сказал Лещенко «СЭ».

Встреча «Динамо» — «Ахмат» состоится 15 апреля 2022 года на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

 

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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