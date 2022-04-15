Лещенко: «Динамо» будет бороться за второе место. «Зенит» крепче по составу»

Лещенко считает, что "Динамо" может рассчитывать на второе место в РПЛ

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Ахмата» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне нравилось, как «Ахмат» играл с «Зенитом». Играли резво, сопротивлялись, крепкая команда. Все зависит от состава, от того, что придумает Шварц. Выпадет ли «Динамо» из чемпионской гонки в случае поражения? Трудно сказать, еще шесть матчей впереди. Конечно, это отодвинет «Динамо» от первого места, но запас есть. В случае благоприятного исхода «Динамо» может рассчитывать на второе место. Не думаю, что будет борьба за чемпионство. «Зенит» крепче по составу», — сказал Лещенко «СЭ».

Встреча «Динамо» — «Ахмат» состоится 15 апреля 2022 года на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.