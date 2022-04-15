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Кофрие: «Судейство... Только за последние туры ВАР забрал у «Спартака» несколько голов»

Кофрие заявил, что не собирается менять стиль игры, несмотря на карточки
Роман Шишов
Корреспондент
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Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в итервью клубному сайту затронул тему судейства в РПЛ. По его словам, российские арбитры легко раздают карточки.

— Больная тема, но не можем ее не затронуть. Ты провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах и успел получить уже три красные карточки. Желтых тоже хватает. Как считаешь, в чем тут дело? Может, российские судьи относятся к тебе строже, чем бельгийские?

— Это действительно так! Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, насколько легко судьи в России раздают желтые карточки. Да и красные тоже. Понятно, что ситуации бывают разные. В каких-то эпизодах мне стоило быть хладнокровнее. Например, удаление в последнем матче прошлого года против «Сочи» было явно лишним. Мы уже проигрывали 0:2, шли последние минуты... С другой стороны, я защитник и всегда хочу помешать сопернику отличиться. Кроме того, не считаю, что мой жесткий, агрессивный стиль — это плохо.

— Но отношение арбитров заставляет тебя становиться аккуратнее?

— Уроки извлекать нужно, и я постараюсь давать арбитрам меньше поводов для наказаний. Но менять манеру игры не собираюсь.

Судейство — это вообще тонкая тема. Только за последние туры ВАР забрал у нас несколько голов, при этом у соперников не удаляли игроков за фолы, которые тянули на красные карточки. Такие эпизоды влияют на команду психологически, не всегда получается быстро их «переварить». К счастью, в матче с «Арсеналом» мы сумели добиться своего и наконец-то победили. Против «Рубина» надо закрепить успех.

Источник: https://spartak.com/news/2022-04-15-maksimiliano_kofriye_inostrantsy_gotovy_splotitsya_i_podderzhat_klub_v_takoy_moment/
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