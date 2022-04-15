Кофрие: «Я хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе»
Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своей мечте. По словам футболиста, до ее реализации он хочет принести много пользы красно-белым.
«Я хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». С самых ранних лет переживаю за этот клуб, до сих часто смотрю матчи туринцев, был однажды на игре «Юве» — «Интер», — цитирует Кофрие сайт «Спартака». — И в этом плане дважды обыграть «Наполи» в Лиге Европе было для меня еще приятнее. К тому же мы нанесли неаполитанцам первое поражение в сезоне, после чего они стали терять очки в Серии А.
При этом я прекрасно понимаю, что до осуществления мечты мне еще очень далеко. Надеюсь, что буду прогрессировать и принесу еще много пользы «Спартаку», переход в который в прошлом году стал самым большим шагом в моей карьере".
Кофрие в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли сыграет дома с «Рубином» (16 апреля).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0