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Кофрие: «Я хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе»

Кофрие заявил, что хочет играть за «Ювентус»
Роман Шишов
Корреспондент
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Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своей мечте. По словам футболиста, до ее реализации он хочет принести много пользы красно-белым.

«Я хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». С самых ранних лет переживаю за этот клуб, до сих часто смотрю матчи туринцев, был однажды на игре «Юве» — «Интер», — цитирует Кофрие сайт «Спартака». — И в этом плане дважды обыграть «Наполи» в Лиге Европе было для меня еще приятнее. К тому же мы нанесли неаполитанцам первое поражение в сезоне, после чего они стали терять очки в Серии А.

При этом я прекрасно понимаю, что до осуществления мечты мне еще очень далеко. Надеюсь, что буду прогрессировать и принесу еще много пользы «Спартаку», переход в который в прошлом году стал самым большим шагом в моей карьере".

Кофрие в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли сыграет дома с «Рубином» (16 апреля).

Источник: https://spartak.com/news/2022-04-15-maksimiliano_kofriye_inostrantsy_gotovy_splotitsya_i_podderzhat_klub_v_takoy_moment/
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