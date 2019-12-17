Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

В текущий состав входят: Георгий Веренич (общественный деятель), Михаил Гершкович (тренер), Сергей Захаров, Александр Ивлев (топ-менеджер), Вадим Ковалев (политик), Лев Лещенко (певец), Владимир Пильгуй (экс-футболист), Джордж Рижинашвили (топ-менеджер), Николай Соломон (топ-менеджер), Петр Фрадков (банкир) и Михаил Эскиндаров (ректор). Председатель совета — Сергей Степашин.

На заседании обсуждались итоги выступления «Динамо» в первой части РПЛ, развитие академии клуба, взаимодействие со спонсорами и партнерами, а также привлечение новых зрителей на домашние матчи.