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Сегодня, 16:42

Лепехин сомневается, что Миранчук и Жемалетдинов помогут «Зениту»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о возможном переходе полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, Миранчук и Жемалетдинов могут заинтересовать «Зенит». Правда, не знаю, насколько они могут усилить команду. Но они россияне, а значит, это их самый главный плюс. Не ясно, есть ли в них смысл, помогут ли они «Зениту», у меня большие сомнения. «Зенит» сам по себе сильнее укомплектован, чем «Локомотив». Если это будут бесплатные переходы, то есть резон их взять. Если они не будут играть, то их отдадут в аренду, тут проблемы нет. Но не знаю, вместо кого их ставить в состав. Вместо кого будет играть тот же Миранчук. Они точно не сильнее тех, кто играет сейчас в основном составе «Зенита», — приводит слова Лепехина Legalbet.

Ранее агент футболистов Вадим Шпинев заявил, что Миранчук и Жемалетдинов могут покинуть железнодорожников, если генеральным директором клуба останется Владимир Леонченко.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

27-летний Жемалетдинов провел 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 ассистом.

У обоих футболистов контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: Legalbet
Антон Миранчук
Константин Лепехин
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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