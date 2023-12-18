Лепехин сомневается, что Миранчук и Жемалетдинов помогут «Зениту»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о возможном переходе полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, Миранчук и Жемалетдинов могут заинтересовать «Зенит». Правда, не знаю, насколько они могут усилить команду. Но они россияне, а значит, это их самый главный плюс. Не ясно, есть ли в них смысл, помогут ли они «Зениту», у меня большие сомнения. «Зенит» сам по себе сильнее укомплектован, чем «Локомотив». Если это будут бесплатные переходы, то есть резон их взять. Если они не будут играть, то их отдадут в аренду, тут проблемы нет. Но не знаю, вместо кого их ставить в состав. Вместо кого будет играть тот же Миранчук. Они точно не сильнее тех, кто играет сейчас в основном составе «Зенита», — приводит слова Лепехина Legalbet.

Ранее агент футболистов Вадим Шпинев заявил, что Миранчук и Жемалетдинов могут покинуть железнодорожников, если генеральным директором клуба останется Владимир Леонченко.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

27-летний Жемалетдинов провел 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 ассистом.

У обоих футболистов контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года.