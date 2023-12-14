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Шпинев считает, что Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив», если Леонченко останется в клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игроков «Локомотива» на фоне информации о продлении контракта клубом с генеральным директором Владимиром Леонченко.

«Если Леонченко остается, значит Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, вероятно, уйдут. Они останутся до конца контракта и уйдут свободными агентами. В таком случае «Локомотив» потеряет деньги. Я не хочу обсуждать кандидатуру Леонченко, все знают мои отношения с ним. Давайте дождемся официального назначения, больше нечего добавить», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

В сезоне-2023/24 Жемалетдинов провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-esli-leonchenko-ostayotsya-v-loko-znachit-miranchuk-i-zhemaletdinov-veroyatno-uidut-315288/
Антон Миранчук
Владимир Леонченко
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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