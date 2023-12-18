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Сегодня, 16:26

Марадишвили, Куликов и Рыбчинский не поедут на первый зимний сбор «Локомотива»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитники «Локомотива» Константин Марадишвили, Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поедут с командой на первый зимний сбор, утверждает Metaratings.

Ранее появилась информация о возможном переходе Марадишвили в «Пари НН» этой зимой.

В сезоне-2023/24 Марадишвили провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. У Рыбчинского 1 голевой пас в 13 играх, Куликов принял участие в 7 встречах и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 18 матчах.

Источник: Metaratings
Даниил Куликов
Дмитрий Рыбчинский
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
 - : -
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