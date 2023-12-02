Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:52

Шавло: «Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, чего ждет от матча красно-белых с «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ.

«Спартак» немного поднялся в таблице. Надеюсь, в воскресенье будет другая игра, не как с «Оренбургом». Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать. Квинси может сам забить, отдать. Он может заразить футболистов хорошей игрой, и они будут выкладываться. С «Ахматом» всегда тяжело играть. Команда внизу, поэтому грозненцы захотят победить. Будет очень сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Матч между командами пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-esli-na-pole-promes-spartak-gotov-pobezhdat/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лепехин считает, что «Зениту» надо расставаться с Ренаном

Источник: арбитра Турбина подозревают в получении взятки перед матчем «Пари НН» — «Урал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости