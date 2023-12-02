Шавло: «Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, чего ждет от матча красно-белых с «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ.

«Спартак» немного поднялся в таблице. Надеюсь, в воскресенье будет другая игра, не как с «Оренбургом». Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать. Квинси может сам забить, отдать. Он может заразить футболистов хорошей игрой, и они будут выкладываться. С «Ахматом» всегда тяжело играть. Команда внизу, поэтому грозненцы захотят победить. Будет очень сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Матч между командами пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).