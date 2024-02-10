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10 февраля, 23:28

Салихова раскритиковала гендиректора «Спартака» Малышева за поездки с клубом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала работу генерального директора клуба Олега Малышева.

«Малышев может хорохориться, говоря, что агенты не ставят ультиматумы клубу. В сильном клубе не ставят, но и тренер в сильном клубе ведет себя по-другому. И спортивный директор. А генеральный директор вообще должен сидеть в офисе, а не в униформе клубной месяцами на сборах с командой и выезды из вип-ложи пробивать. Вы знаете имена генеральных директоров ПСЖ, «Ювентуса», «Баварии» или «Арсенала»? Много они дают интервью послематчевых? Или комментируют контракты игроков? Ведь обещали же, что все будет по-другому, в наилучших традициях европейских клубов с четким разделением по функционалу», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В июне 2023 года член совета директоров московского «Спартака» Олег Малышев назначен на должность генерального директора клуба. На этом посту Малышев сменил Евгения Мележикова, договор с которым был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-raskritikovala-gendirektora-spartaka-malysheva-za-poezdki-s-klubom-332872/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Олег Малышев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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