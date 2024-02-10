Салихова раскритиковала гендиректора «Спартака» Малышева за поездки с клубом

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала работу генерального директора клуба Олега Малышева.

«Малышев может хорохориться, говоря, что агенты не ставят ультиматумы клубу. В сильном клубе не ставят, но и тренер в сильном клубе ведет себя по-другому. И спортивный директор. А генеральный директор вообще должен сидеть в офисе, а не в униформе клубной месяцами на сборах с командой и выезды из вип-ложи пробивать. Вы знаете имена генеральных директоров ПСЖ, «Ювентуса», «Баварии» или «Арсенала»? Много они дают интервью послематчевых? Или комментируют контракты игроков? Ведь обещали же, что все будет по-другому, в наилучших традициях европейских клубов с четким разделением по функционалу», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В июне 2023 года член совета директоров московского «Спартака» Олег Малышев назначен на должность генерального директора клуба. На этом посту Малышев сменил Евгения Мележикова, договор с которым был расторгнут по соглашению сторон.