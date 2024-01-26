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Сегодня, 18:05

Лепехин: «Круговой сделал себе в «Зените» приличную рекламу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал предстоящий уход защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в ЦСКА.

«Круговой пробивался в «Зенит» через «Уфу», времени в составе получал минимум, но, даже несмотря на это, сделал себе в «Зените» приличную рекламу. Все понимают, что Круговой — сильный и качественный футболист. Поэтому он имеет возможность уйти из «Зенита» не в «Уфу» или куда-нибудь, а в ЦСКА. Переход в «Зенит» пошел ему на пользу», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

Источник: «РБ Спорт»
Данил Круговой
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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