Лепехин: «Круговой сделал себе в «Зените» приличную рекламу»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал предстоящий уход защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в ЦСКА.

«Круговой пробивался в «Зенит» через «Уфу», времени в составе получал минимум, но, даже несмотря на это, сделал себе в «Зените» приличную рекламу. Все понимают, что Круговой — сильный и качественный футболист. Поэтому он имеет возможность уйти из «Зенита» не в «Уфу» или куда-нибудь, а в ЦСКА. Переход в «Зенит» пошел ему на пользу», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».