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Сегодня, 17:59

Агент Фидальго подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Гелу Родригез, агент полузащитника «Америки» Альваро Фидальго, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Зенита».

«Да, какой-то интерес от «Зенита» есть, но пока рано говорить о чем-то серьезном», — приводит слова Родригеза «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за 26-летнего испанца 9,2 миллиона евро, однако в мексиканском клубе опасаются трудностей с денежными переводами из России.

В минувшем сезоне Фидальго провел 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005542556_agent_fidalgo_podtverdil_interes_so_storonyi_zenita
ФК Америка
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Пари НН – Факел
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Спартак

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