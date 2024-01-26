Агент Фидальго подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Гелу Родригез, агент полузащитника «Америки» Альваро Фидальго, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Зенита».

«Да, какой-то интерес от «Зенита» есть, но пока рано говорить о чем-то серьезном», — приводит слова Родригеза «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за 26-летнего испанца 9,2 миллиона евро, однако в мексиканском клубе опасаются трудностей с денежными переводами из России.

В минувшем сезоне Фидальго провел 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.