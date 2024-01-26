Мантуан доволен тренировочным сбором «Зенита» в ОАЭ

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан подвел итог тренировочным сборам клуба в ОАЭ.

«Очень хорошо оцениваю этот первый сбор, который почти завершился. Все вернулись, все чувствуют себя хорошо. Здоровье у всех в порядке, набираем игровой ритм, возвращаемся в него. Ощущения приятные: мы провели две хорошие игры. Надеюсь, что две оставшиеся пройдут так же хорошо. Работа тренерского штаба и команды дает свои плоды, мы видим ее на поле и стараемся делать все, чего от нас требует тренерский штаб. С хорошим настроением смотрим вперед!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.

27 января «Зенит» проведет товарищеский матч с «Уралом», а на следующий день с клубом «Аль-Фат» из Саудовской Аравии.