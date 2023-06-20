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Лепехин: «Ренан попал в сотню лучших молодых футболистов благодаря игре за сборную Бразилии»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал тот факт, что бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана поставили в сотню лучших игроков мира по версии Tuttosport. Футболист занял 34-е место в этом рейтинге.

«Все эти рейтинги не очень объективны, как по мне. Безусловно, он заслуживает к себе особого внимания. В силу своего возраста. Но по каким критериям ему дают это место? Почему, например, 34-е место, а не 70-е? Не знаю, с какой целью создаются эти рейтинги. Но, по моему мнению, к футболу эти рейтинги имеют минимальное отношение», — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

В этом сезоне 19-летний футболист провел за «Зенит» 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-zashchitnik-zenita-lepekhin-renan-popal-v-sotnyu-luchshikh-molodykh-futbolistov-blagodarya-igre-
Константин Лепехин
ФК Зенит
Роберт Ренан
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 4 : 1
3.06 17:00
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3.06 17:00
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Оренбург – Динамо
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