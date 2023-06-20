Лепехин: «Ренан попал в сотню лучших молодых футболистов благодаря игре за сборную Бразилии»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал тот факт, что бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана поставили в сотню лучших игроков мира по версии Tuttosport. Футболист занял 34-е место в этом рейтинге.

«Все эти рейтинги не очень объективны, как по мне. Безусловно, он заслуживает к себе особого внимания. В силу своего возраста. Но по каким критериям ему дают это место? Почему, например, 34-е место, а не 70-е? Не знаю, с какой целью создаются эти рейтинги. Но, по моему мнению, к футболу эти рейтинги имеют минимальное отношение», — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

В этом сезоне 19-летний футболист провел за «Зенит» 9 матчей, не отметившись результативными действиями.