Леонид Слуцкий: «Уровень атаки «Рубина» оставляет вопросы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Крыльями» (0:1).

— Второй матч команда создает мало голевых моментов. После игры с «Тамбовом» вы говорили, что было сложно взломать плотную оборону соперника. Сегодня пространства было больше, но моментов все равно немного. С чем связано?

— В первом тайме это связано с большим количеством потерь в завершающей стадии. Много мячей потеряли в последней трети, поэтому не доходило до моментов. Во втором тайме это было связано с тем, что сложновато создавать моменты, имея минус одного игрока. Но в целом вы правы — проблема в атаке существует, пока уровень взаимодействий атакующей линии и сама ее эффективность, конечно, оставляет вопросы.

— Подберезкин с Коноваловым вместе играют второй матч. Сегодня они в центре действовали. Хотя по матчу с «Кайратом» казалось, что они проседают в оборонительных действиях. Почему вы продолжаете ставить их в основной состав, они много потерь совершили.

— С «Тамбовом» играла пара опорных Коновалов-Абильдгор. Мы варьируем эту пару. Пара Коновалов-Подберёзкин сыграла огромное количество других контрольных матчей, кроме «Кайрата», где они были крайне эффективны и действовали достаточно качественно. Да, сегодня потери совершали, но если мы говорим про оборонительные действия, то я не помню какого-то большого количества атак именно через центральную зону. То есть здесь точно это наша не первая проблема, которая есть. Абильдгор сегодня не играл с первых минут, потому что он получил травму в предыдущей игре с «Тамбовом». Не тренировался всю неделю и только вчера сделал легкую разминку. Поэтому был большой риск выпускать его. Больше у нас полузащитников оборонительного плана в команде нет.

— Сегодня «Крылья» были намного быстрее в фазах перехода от обороны к атаке и от атаки к обороне. С чем это связано?

— В первом тайме я не согласен. Вы говорите про матч в целом или какие-то отдельные эпизоды?

— Эпизод с голом.

— Там была настолько простая потеря, когда Зурико потерял мяч. Там было невозможно уйти в переход, нужно было просто оставаться двум центральным защитникам с игроками, к которым они ближе располагались. Не нужно было Сантосу двигаться далеко вправо, пытаясь подстраховать Старфельта в этом эпизоде. Это не ситуация, связанная с переходом. Она связана с потерей, когда вся группа атаки и опорные полузащитники остались за линией мяча. Других моментов я не вспомню, где бы в переходах у нас не удавались какие-то действия. Да, у нас были свободные зоны и в первом тайме, где «Крылья» получали мяч, но, как и предполагалось, и у нас было большое количество возможностей получать мяч между линиями и создавать атаки. Но, к сожалению, в последней фазе атаки мы были непродуктивны.

— Дарко Евтич проводит второй матч в основе. Как оцените его игру? Показалось, что Макаров за полчаса показал больше.

— Евтич действительно и первую, и вторую игру выглядит так, что к нему есть вопросы. Когда мы говорим про иностранцев, приезжающих в наш чемпионат, то считанное количество их были качественно иного уровня и могли попадать в чемпионат без адаптации. Практически всем остальным требовалось это время. Я не готов сравнивать Евтича и Макарова, но пока и Евтичу, и Сантосу, и Абильдгору потребуется определенное время. Понимаю, что этого времени нет, но здесь по-другому никак.

— Играя в меньшинстве, «Рубин» в созидании преуспел больше, нежели когда составы были уравнены. Вам так не показалось?

— Это такая иллюзия. Мы не знаем, как бы мы играли при счете 0:1 в полном составе, как бы мы выглядели в атаке и насколько были бы агрессивны. Но действительно есть два момента реакции на красную карточку: либо ты совсем перестаешь играть, и соперник забивает много, либо ты пытаешься изменить ход встречи и пытаешься играть и за себя и за того, кто был удален. Не могу сказать, что у нас было много голевых моментов во втором тайме, но какие-то эпизоды были. Единственное, чем я могу сегодня довольствоваться, это реакцией на красную карточку, мы продолжили играть и попытались сравнять счет.