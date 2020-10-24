Леонид Слуцкий: «У Шатова происходит реинкарнация. Не переживал за его позицию»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 12-го тура российской премьер-лиги. В отсутствие Оливера Абильдгора место в опорной зоне занял экс-игрок петербуржцев Олег Шатов.

— Рассматривался ли Тарасов в стартовый состав?

— С самого начала недели я определился, что в опорной зоне будет играть Шатов. Я считаю, что у него происходит реинкарнация из атакующего игрока — он дает объем, правильно распределяет атаки. Да, может у него уже нет резких входов в штрафную и разящих ударов, но есть другие качества. Я вообще не переживал за эту позицию и был уверен, что Шатов справится. Понятно, что при длинных передачах на Дзюбу у нас могли бы появиться проблемы, но мы четко обговорили с центральными защитниками, как мы будем действовать.

— Чего «Рубину» не хватает при реализации моментов?

— Да, действительно, если бы мы больше реализовывали моментов, то были бы выше в таблице. У нас есть удовлетворение от качества игры, но не от места. Думаю, причины в комплексе: фланговым молодым игрокам не хватаем мастерства, а Деспотович был без предсезонки, сразу после карантина приехал. Надеюсь, что уровень мастерства будет расти у наших игроков группы атаки. (Гоша Чернов)