Леонид Слуцкий: «Шутим, что футбол восстановится, когда вылечится Тарасов. Учитывая его политические связи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу пандемии коронавируса и приостановки футбольных соревнований. По словам специалиста, пауза пошла на пользу игрокам вроде Дмитрия Тарасова, которые восстанавливались после серьезных травм.

— Пауза, которая есть в футболе, ни для кого не в плюс, только для людей с длинной травмой, — сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале «Красава». — То есть, например, Дима Тарасов, у которого длинная травма, который должен был восстанавливаться пару месяцев. Мы в команде шутим внутри, что это он управляет ситуацией. Когда он восстановится, то и футбол восстановится, учитывая его большие политические и другие связи.

Для нормальных, не травмированных футболистов эта пауза не может идти в плюс, не важно, выигрывал ты, или проигрывал.