Леонид Слуцкий: «Шустиков был отличным тренером и человеком с большой буквы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о Сергее Шустикове, с которым работал в «Москве», «Крыльях Советов» и ЦСКА. Шустиков скончался 7 января 2016 года, сегодня, 30 сентября ему могло исполниться 50 лет.

— Шустиков был замечательным футболистом, отличным тренером, человеком с прекрасным чувством юмора, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Слуцкого. — Он очень командный во всех смыслах этого слова, Человек с большой буквы. Сергей был близок мне на протяжении многих лет. Безумно жаль, что все так сложилось и получилось. Я достаточно часто его вспоминаю. Мы вместе работали очень долгое временя, с 2004-го по конец 2013-го.

У него очень хороший футбольный глаз, такому не научишься, это природное. Он четко определял моменты, связанные с индивидуальными особенностями игроков. Мы с ним ровесники, и культурологически у нас многое совпадало. Я продолжаю общаться с его сыном, Сергеем Шустиковым-младшим, у нас с ним хорошие отношения.