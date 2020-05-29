Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал решение возобновить сезон чемпионата России со зрителями. Ранее РФС одобрил возобновление сезона с 21 июня. На трибуны будут пускать до 10 процентов болельщиков.

— Отличная информация, что будут пускать 10 процентов болельщиков, — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — К огромному сожалению, у меня есть опыт игры без болельщиков. ЦСКА одну игру Лиги чемпионов проводил без зрителей. Это ужасно, совсем другие ощущения. Понятно, что потихоньку привыкаешь. Когда смотрел первый матч чемпионата Германии, было странное ощущение, но сейчас ощущения более-менее стабилизировались.

Очень рад, что будут болельщики, мы будем играть на своем прекрасном стадионе. 10 процентов — не такая уж маленькая цифра. Это отличное решение, уверен, что удастся соблюсти все меры безопасности. Это смелое решение, которое приняли РФС и РПЛ, но я его целиком и полностью поддерживаю.