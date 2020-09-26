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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Леонид Слуцкий: «Матч с «Ротором» состоится, мы такие подарки не получаем»

10:58

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

— Матч состоится, мы такого рода подарки не получаем, — приводит пресс-служба казанцев слова Слуцкого. — Мы прекрасно помним встречу с «Оренбургом» в прошлом году, которая была, наверное, одной из самых сложных. Поэтому также готовимся к очень сложной игре.

У нас Юра Дюпин вернулся в общую группу, тренируется всю неделю. Есть всегда мелкие вопросы, повреждения, но я надеюсь, что мы обойдемся без потерь, хотя, повторюсь, у некоторых футболистов есть определенные микропроблемы.

Мы уже достаточно давно отталкиваемся от собственного построения игры и даже когда играем с такими большими командами, как «Спартак», пытаемся отталкиваться именно от собственных атакующих действий и тех игровых моделей, которые мы отрабатываем на тренировках. Поэтому на самом деле сложностей на тренировке в том, что мы не знаем до конца состав, это не вызывает.

Мне приятно всякий раз возвращаться в Волгоград, к тому же на «Волгоград Арене» я буду впервые в качестве тренера. Я там был в качестве зрителя, в качестве комментатора, но никогда еще в качестве действующего тренера. Поэтому если мы говорим про эту составляющую, то да, конечно, каждый приезд в Волгоград для меня — это очень приятное событие.

Матч «Ротор» — «Рубин» состоится в воскресенье, 27 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Следующий матч

Место: 16 | Очки: 2
Ротор
П П П Н П
19:00 27/09/2020
- : -
+0 =0 -0 (0 - 0)
Место: 9 | Очки: 11
Рубин
П В В Н В
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Д. Степанов
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С. Гогуа
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Н. Кипиани
Б. Микелтадзе
К. Муллин
Ю. Дюпин
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Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-pomnim-match-s-orenburgom-i-gotovimsya-k-slozhnoy-igre

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