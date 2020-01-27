Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант».

— Припомните, вы приходили к нам в прошлый раз, когда уезжали в Голландию. Перестали тренировать «Витесс», прошло несколько недель, а теперь тренер «Рубина» — сказал Ургант.

— У меня такая многолетняя традиция, когда меня откуда-то выгоняют, то сразу иду к вам, — ответил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

— Как происходит переход тренера? Через сколько вам позвонили из Казани?

— Не знаю, как с другими тренерами, со мной легко происходит все. Если образуется энергетический контакт, то все проходит легко. Буквально через несколько дней, как я покинул голландский клуб, то встретился с представителями «Рубина» и все произошло.

Я говорил, что не возглавлю никакую командув РПЛ, кроме ЦСКА? «Рубин» — это братский клуб (смеется). Пока еще очень далеко до матча с ними. Впервые я буду работать с командой, которая борется за сохранение прописки. Пока много работы.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».