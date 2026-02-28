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Судейство

28 февраля, 15:03

Представитель Дзюбы: «Мне кажется, Медиалигу сейчас показывают с большим количеством и лучшим качеством повторов, чем матчи РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судействе матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

— Единственное цензурное выражение после просмотра такого матча и даже обоих матчей после рестарта РПЛ, это позор и цирк. Другие слова подобрать сложно. Вчера уже, наверное, все обсудили. Сегодня вопиющий, на мой взгляд, момент с отмененным голом Артема. Во-первых, понятно, что в трансляции не было нормального повтора. Мне кажется, Медиалигу сейчас показывают с большим количеством и лучшим качеством повторов, чем матчи Премьер-лиги.

Второе: если у судьи на ВАР нет четкого подтверждения того, что был офсайд, а его нет на единственном, более-менее нормальном повторе, который мы видим. То есть на одном нарисовали линию, там вообще ничего не видно. Он издалека находится, это, мне кажется, вообще абсурд полный. То есть этот повтор дали, чтобы хоть что-то показать. Якобы из-за того, что на более-менее близком повторе не видно: там один игрок закрывает другого и так далее.

Но из более-менее наглядных стоп-кадров, которые можно сделать по трансляции, видно, что какие-то части тела защитника: нога, пятая точка и так далее, находятся как минимум на одной линии. Но у судей, на мой, пусть и субъективный, но личный взгляд, не было четкого подтверждения того, что был офсайд. Так почему эпизод трактуется в пользу защиты, а не нападения? Как такое возможно? Непонятно. Дальше берем момент с пенальти. Окей, была рука у Хосонова. Дальше практически подряд два момента в штрафной площади «Оренбурга». Первый эпизод: рука Ведерникова расширяет площадь тела. Арбитр даже не смотрит это. Его не подзывают к экрану, а весь просмотр занимает, наверное, меньше минуты. Второй эпизод: с участием Беншимола и игрока «Оренбурга». Мяч попадает в локоть, рука отставлена неумышленно, но то же самое, что было у Хосонова. Почему два плюс-минус идентичных эпизода трактуются прямо противоположно? Я не знаю, как это назвать, — сказал «СЭ» Гольдман.

«Оренбург» (15 очков) прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед и поднялся из зоны вылета на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 8 марта. «Акрон» на следующий день в Москве встретится со «Спартаком».

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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