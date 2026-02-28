Дзюба заявил, что российскому футболу нужен нормальный ВАР

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» отметил, что российский футбол нуждается в нормальной системе ВАР.

28 февраля тольяттинская команда на выезде уступила оренбуржцам со счетом 0:2. Дзюба отличился на 37-й минуте, но после вмешательства ВАР его гол отменили из-за офсайда.

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР», — приводит ТАСС слова Дзюбы.

«Акрон» потерпел третье поражение подряд и с 21 баллом располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 9 марта в Москве сыграет со «Спартаком».

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