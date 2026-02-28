Гассама: «Судья отменил гол «Балтики», который был абсолютно правильным»

Защитник «Балтики» Натан Гассама поделился мнением об отмененном голе в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника «Балтики» Кевина Андраде из-за положения вне игры.

«Сложный матч получился. В первом тайме у «Зенита» было небольшое преимущество, но после перерыва инициатива была на нашей стороне. К сожалению, судья отменил наш гол, который был абсолютно правильным. Никакого офсайда там не было, а такие мячи забиваются каждый день», — приводит слова Гассама Metaratings.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.

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