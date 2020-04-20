Владелец «Спартака» Леонид Федун рассчитывает, что чемпионат России по футболу может быть возобновлен в течение месяца после начала июня. Пауза в РПЛ объявлена до 31 мая, при этом в лиге подчеркнули: после снятия карантинных мер из-за коронавируса у команд будет около трех недель на подготовку к рестарту сезона. Ранее босс красно-белых назвал не очень разумным решение о возможном проведении оставшихся матчей чемпионата без зрителей.

— В РПЛ рассчитывают возобновить сезон в любую неделю с середины июня по середину июля. Это реально? — вопрос Леониду Федуну.

— Хотелось бы в это верить. Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы все-таки сможем победить коронавирус. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России по футболу бы прерван 17 марта. Пауза продлена до 31 мая. В РПЛ осталось сыграть 8 из 30 туров.