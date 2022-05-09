Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:30

Баринов о победном голе Миранчука: «Антохи не хватало нашей команде»

Баринов оценил победный гол Миранчука в матче с «Рубином»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в беседе с «СЭ» отреагировал на победный гол полузащитника железнодорожников Антона Миранчука.

«Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного мяча в конце второго тайма стал полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Он реализовал пенальти на 87-й минуте.

Для Миранчука, который пропустил несколько месяцев из-за травмы, этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Антон Миранчук
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вы должны превратиться в Джеймса Бонда и Супермена». Пятиборцы всего мира в шоке от реформ
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Агент Рассказова рассказал стоит ли ждать ухода его клиента из «Спартака»
Баринов рассказал о целях «Локомотива» на конец сезона
Рассказов объяснил свое появление на матче «Локомотив» — «Рубин»
Изменится ли бюджет? Реконструируют ли «РЖД Арену»? Что делать без еврокубков? Отвечает гендиректор «Локомотива»
«Локомотив» — «Рубин»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ
Леонченко: «В ближайшее время будет понимание по Кубку лиги»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонченко: «Если будет принято такое решение ФИФА, то это нанесет урон системе»

Рассказов объяснил свое появление на матче «Локомотив» — «Рубин»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости