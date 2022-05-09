Баринов о победном голе Миранчука: «Антохи не хватало нашей команде»

Баринов оценил победный гол Миранчука в матче с «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в беседе с «СЭ» отреагировал на победный гол полузащитника железнодорожников Антона Миранчука.

«Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного мяча в конце второго тайма стал полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Он реализовал пенальти на 87-й минуте.

Для Миранчука, который пропустил несколько месяцев из-за травмы, этот гол стал первым в нынешнем сезоне.