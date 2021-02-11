Леонченко рассказал, будет ли подавать в суд на Кикнадзе и расследуют ли в «Локомотиве» гибель Самохвалова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в первом большом интервью на новом посту обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, будет ли клуб по итогам аудита подавать в суд на предыдущего гендиректора Василия Кикнадзе, а также расследуют ли в «Локо» прошлогоднюю смерть защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

— На днях Илья Геркус сообщил о подписании мирового соглашения с «Локомотивом». Ответного иска о взыскании судебных издержек после суда с Кикнадзе не будет. Насколько сложно было решить этот вопрос?

— Несложно. Мы решили его очень быстро. Когда появилась эта информация, сразу связались с Ильей. Наши позиции совпали, и мы закрыли все вопросы. Думаю, надо быстрее уйти от тех вещей, которые происходили в клубе. Мне очень хочется, чтобы все, что происходит внутри «Локомотива», в нем и решалось без выноса на публику. Все потенциальные споры и разногласия предпочитаю урегулировать путем переговоров.

— Есть ли вероятность подачи в суд на Кикнадзе по итогам аудита за 2020 год, как это сделал сам Василий Александрович в отношении Геркуса?

— Выше, говоря о Геркусе, уже ответил на этот вопрос. Нет. Анализ того, что происходило, делается не для того, чтобы на кого-то подавать в суд, а чтобы понять наши реальные возможности на сегодня. И осознать, куда нам с точки зрения финансов надо идти.

— Аудит уже завершен?

— Не называю это аудитом.

— А как?

— Анализом финансово-хозяйственной деятельности. Такая задача поставлена советом директоров, и в ближайшее время он закончится.

— Неоднократно звучала версия, что логикой увольнений целой группы прежних руководителей и членов совета директоров было вычищение из клуба так называемых «измайловских». Можете это прокомментировать?

— Я давно в футболе, но не оперирую этими понятиями. Оцениваю людей по профессиональным и человеческим качествам. Какая логика была у других — не знаю.

— Планируете ли всерьез расследовать внутри клуба историю гибели Иннокентия Самохвалова? Тема была крайне резонансная, а предыдущее руководство «Локомотива» относилось к ее обсуждению крайне нервно.

— Пока скажу так: эту тему мы уже не обошли стороной. Занимаемся ею.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко