Мостовой заявил о готовности стать спортивным директором клуба РПЛ

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о том, готов ли он рассмотреть должность спортивного директора в клубах.

«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и сказал, что готов работать только в РПЛ.