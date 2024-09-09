Классен — об отставке Абаскаля: «Если тренера увольняют, футболисты виноваты не меньше»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

— Как ты воспринял отставку Абаскаля?

— Если тренер уходит, значит, мы как команда что-то делали плохо и виноваты не меньше. Понятно, что были и его ошибки, но матчи проигрывали мы.

— Не считаешь, что после его ухода всем стало проще?

— Тем, у кого с ним не сложилось хороших отношений, стало проще. Кому-то стало хуже. Для кого-то ничего не поменялось. Каждый это воспринял по-своему.

Абаскаль покинул «Спартак» в середине апреля. В июле 35-летний испанец возглавил «Гранаду».