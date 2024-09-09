Классен рассказал, конфликтовал ли Абаскаль со Слишковичем

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» ответил на вопрос, был ли конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и его помощником Владимиром Слишковичем.

— В СМИ писали, что Абаскаль и Слишкович конфликтовали. Замечал такое?

— По крайне мере, на команду они это не вываливали. Я сам такого не замечал... Может быть, были какие-то небольшие моменты, из которых можно было додумать, что у них не совсем хорошие отношения, но это происходило нечасто, и команде они это не показывали. Если даже что-то такое случалось, то я сам до сегодняшнего дня точно этого не знаю.

— При Слишковиче «Спартак» выдал отличную серию. Вы поняли, почему он покинул клуб?

— Я помню, что после последней игры с «Оренбургом» он сказал, что не знает, что с ним будет, и как-то потихоньку попрощался. При этом он не сказал, что уходит, но и не сказал, что останется. Заранее всех поблагодарил.

Летом 2022 года Слишкович вошел в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке». После увольнения испанца он временно возглавил команду до конца сезона-2023/24.