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Сегодня, 19:55

Глушаков высказался о решении КДК РФС засчитать «Пари НН» техническое поражение

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков впервые прокомментировал решение КДК РФС засчитать техническое поражение его команде в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

«Впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча. Что тут напишешь... Каждое очко на вес золота. Все должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты. Ничего страшного, злее будем», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Поражение нижегородской команде было присуждено из-за участия в матче полузащитника Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России.

Источник: https://t.me/glushak8/204
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Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
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6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
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