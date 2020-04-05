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Легенду «Спартака» Гаврилова остановил патруль во время похода в магазин и пригрозил арестом

20:38
Юрий Гаврилов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Юрий Гаврилов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса.

— Сижу дома, уже три недели никуда не выхожу, — приводит слова Гаврилова сайт фанклуба «Спартака». — В основном смотрю телевизор, передвигаюсь по квартире.

Вчера пытался дойти до магазина, так патруль остановил. Говорят: «Вы что, не знаете, что нужно режим самоизоляции соблюдать? Есть волонтеры, они привезут вам продукты». Пригрозили штрафом, если опять остановят. Буду сидеть дома.

66-летний Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977-го по 1985 год, с которым стал чемпионом СССР и пятикратным серебряным призером страны.

Дополнительная информация:

http://spartak-fanclub.com/news/jurij_gavrilov_menja_ostanovil_patrul_prigrozili_shtrafom_sergej_shvecov_zakonchit_sezon_nuzhno_znachit_igrat_cherez_dva_dnja_na_tretij/2020-04-05-4285

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