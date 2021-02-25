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«Хочет российское гражданство? Обойдется!» Губерниев — о Промесе

17:33
25 февраля. Москва. Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 февраля. Москва. Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Спартака» Квинси Промеса о том, что голландец был бы не против получить российское гражданство.

«Ни в коем случае нельзя этого допустить! То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, наше гражданство нужно заслужить. Промес пока никак его не заслужил. Я против этого. Мы не должны собирать всех подряд. Хочет наш паспорт? Обойдется!» — заявил Губерниев «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции Промес заявил, что был бы не против получить российское гражданство, если будет возможность.

(Владимир Пушкарев)

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