Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Спартака» Квинси Промеса о том, что голландец был бы не против получить российское гражданство.

«Ни в коем случае нельзя этого допустить! То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, наше гражданство нужно заслужить. Промес пока никак его не заслужил. Я против этого. Мы не должны собирать всех подряд. Хочет наш паспорт? Обойдется!» — заявил Губерниев «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции Промес заявил, что был бы не против получить российское гражданство, если будет возможность.

(Владимир Пушкарев)