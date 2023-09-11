Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит»

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс поделился мнением о выступлении московской команды в текущем сезоне.

«Прошлый год вообще был для ЦСКА фантастический. А в этом сезоне команда начла брать новичков, когда матчи уже вовсю шли. Кто-то приехал только к пятому-шестому туру. Плюс ЦСКА терял ключевых футболистов: Медину, Карраскаля, Зайнутдинова. Все они играли в основе. На их место пришли новые ребята, и им нужно время на адаптацию», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лайзанса.

Также он ответил на вопрос, готовы ли армейцы бороться с «Зенитом» за золото в чемпионате России.

«Почему нет? В последнем очном матче питерцы только в самой концовке смогли отыграться. Как мы видим, уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит. Тут больше вопрос не к питерцам, а к другим клубам — готовы ли они, наконец, что-то сделать, чтобы скинуть «Зенит» с пьедестала», — добавил экс-игрок ЦСКА.

После семи туров ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. 16 сентября московская команда сыграет с «Крыльями Советом». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.