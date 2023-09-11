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Сегодня, 20:14

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс поделился мнением о выступлении московской команды в текущем сезоне.

«Прошлый год вообще был для ЦСКА фантастический. А в этом сезоне команда начла брать новичков, когда матчи уже вовсю шли. Кто-то приехал только к пятому-шестому туру. Плюс ЦСКА терял ключевых футболистов: Медину, Карраскаля, Зайнутдинова. Все они играли в основе. На их место пришли новые ребята, и им нужно время на адаптацию», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лайзанса.

Также он ответил на вопрос, готовы ли армейцы бороться с «Зенитом» за золото в чемпионате России.

«Почему нет? В последнем очном матче питерцы только в самой концовке смогли отыграться. Как мы видим, уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит. Тут больше вопрос не к питерцам, а к другим клубам — готовы ли они, наконец, что-то сделать, чтобы скинуть «Зенит» с пьедестала», — добавил экс-игрок ЦСКА.

После семи туров ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. 16 сентября московская команда сыграет с «Крыльями Советом». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005329756_layzans_uje_net_takogo_chto_zenit_katkom_po_vsem_prohodit
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Стало известно, сколько «Динамо» готово заплатить за переход Бителло
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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