«Сочи» отказался от покупки Сулейманова

Как стало известно «СЭ», «Сочи» отказался от приобретения нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.

Главный тренер сочинцев Дмитрий Хохлов не видит необходимости в подписании 23-летнего форварда нижегородцев.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Сочи» предложил «Пари НН» 40 миллионов рублей за трансфер нападающего.

В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего форварда в 1 миллион евро.