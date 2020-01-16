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Ларссон тренируется, но отдельно от остальных

10:09
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел на утреннюю тренировку красно-белых в Абу-Даби. Это первое занятие 22-летнего шведа в рамках этого сбора, однако он работает отдельно от остальных — под руководством физиотерапевта Хорхе Каталана. (Дмитрий Зеленов)

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