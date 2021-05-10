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Ларссон считает, что удаление Глушенкова помогло «Спартаку» в матче с «Химками»

22:41
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:1).

— Удаление помогло «Спартаку»?

— Игра сегодня была непростая несмотря на то, что «Химки» находятся в таблице ниже, чем мы. В РПЛ простых игр не бывает. Безусловно, красная карточка нам помогла, но вы сами видели, что она была абсолютно чистая, — сказал Ларссон.

«Химки» с 37-й минуты играли в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова.

(Артем Калинин)

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