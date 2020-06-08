Ларссон надеется, что «Спартаку» удастся попасть в еврокубки

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ и рассказал о целях красно-белых.

— Чувствую себя хорошо. Конечно, готов еще не на 100 процентов, но играть могу и с нетерпением жду возобновление сезона.

Во время карантина тренерский штаб поделил нас на несколько групп, в которых мы по видеосвязи работали с тренерами по физподготовке и поддерживали форму. В частности, выполняли дома упражнения на беговых дорожках. А я находился в Швеции и мог спокойно гулять по улице, бегать, старался больше заниматься с мячом для того, чтобы поддерживать высокий уровень кондиций.

Тарасовка? Здесь есть все необходимые условия, отличное питание, крыша над головой, отличные кондиции тренировок. Конечно, мы тут уже долго. Многим хочется повидаться с семьями, уехать домой, но здесь здорово.

Конечно, я счастлив, что футбол возвращается, каждый из нас хочет играть. Пауза была слишком долгой. Мы постараемся попасть в еврокубки, впереди восемь туров чемпионата. Будем биться за «Спартак» изо всех сил, — сказал Ларссон на видео Youtube-канала красно-белых.

В сезоне-2019/20 22-летний Ларссон провел 21 матч за «Спартак», забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. РПЛ возобновится 19 июня. Красно-белые сыграют с «Арсеналом» 20 июня.