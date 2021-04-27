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Ларссон — лучший игрок 27-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

19:20
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 27-го тура Тинькофф РПЛ.

На его счету победный гол в матче с ЦСКА (1:0).

Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вингер «Зенита» Малком.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры