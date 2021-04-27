Ларссон — лучший игрок 27-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»
19:20
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 27-го тура Тинькофф РПЛ.
На его счету победный гол в матче с ЦСКА (1:0).
Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вингер «Зенита» Малком.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
19
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю