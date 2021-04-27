Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 27-го тура Тинькофф РПЛ.

На его счету победный гол в матче с ЦСКА (1:0).

Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вингер «Зенита» Малком.