Смородская считает, что «Спартак» не заслужил играть в Лиге чемпионов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от игры железнодорожников после победы над «Тамбовом» в 27-м туре Тинькофф РПЛ (5:2).

«Почему «Локомотив» на ходу? Думаю, что Николич провел классные сборы, — сказала Смородская «СЭ». — Он хорошо готовит команду к каждой игре. Ставит конкретные задачи, а парни их выполняют. Вот и все. Налажен контакт тренера и руководства с командой. Смолов начал прогрессировать? Это, безусловно, влияние главного тренера. Понимаете, нападающие — это очень зависимые от команды игроки. Если нападающего не видят на поле, не дают ему пас, не играют на него, то нападающий ничего не забьет. Сейчас команда на Смолова работает. И он раскрывается».

Смородская также предположила, кто должен получить вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Конечно, «Локомотив» должен попасть в Лигу чемпионов. А «Спартак» не заслужил, пусть еще потрудится», — добавила Смородская.

После игры с «Тамбовом» «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд (с учетом Кубка России) и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. Команды проведут очную встречу в следующем туре в Санкт-Петербурге. Питерцы в случае победы могут досрочно оформить чемпионство.

(Артем Бухаев)

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