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Смородская считает, что «Спартак» не заслужил играть в Лиге чемпионов

19:00
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от игры железнодорожников после победы над «Тамбовом» в 27-м туре Тинькофф РПЛ (5:2).

25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Алекс Крал и&nbsp;Соломон Рондон.«В ЦСКА что-то пошло не так со сменой руководства. «Спартак» не заслужил играть в еврокубках». Интервью Ольги Смородской

«Почему «Локомотив» на ходу? Думаю, что Николич провел классные сборы, — сказала Смородская «СЭ». — Он хорошо готовит команду к каждой игре. Ставит конкретные задачи, а парни их выполняют. Вот и все. Налажен контакт тренера и руководства с командой. Смолов начал прогрессировать? Это, безусловно, влияние главного тренера. Понимаете, нападающие — это очень зависимые от команды игроки. Если нападающего не видят на поле, не дают ему пас, не играют на него, то нападающий ничего не забьет. Сейчас команда на Смолова работает. И он раскрывается».

Смородская также предположила, кто должен получить вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Конечно, «Локомотив» должен попасть в Лигу чемпионов. А «Спартак» не заслужил, пусть еще потрудится», — добавила Смородская.

После игры с «Тамбовом» «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд (с учетом Кубка России) и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. Команды проведут очную встречу в следующем туре в Санкт-Петербурге. Питерцы в случае победы могут досрочно оформить чемпионство.

(Артем Бухаев)

Полностью интервью Ольги Смородской читайте на сайте «СЭ»

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