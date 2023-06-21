Деменко прокомментировал назначение Малышева на пост генерального директора «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на назначение Олега Малышева на пост генерального директора московского клуба.

«Сейчас тяжело ответить, как повлияет приход Малышева на пост генерального директора «Спартака». В «Спартаке» очень часто проходят такие изменения. Важно, как с ним сработается Абаскаль и Эшуорт», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

Малышев сменил на посту генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.