Кафанов заявил, что хотел сохранить Медведева в «Ростове»
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе голкипера Никиты Медведева из «Ростова».
«Я хотел, чтобы он остался. Моя позиция, которая была, она так и осталась», — сказал Кафанов «СЭ».
29-летний россиянин покинул клуб по истечении срока действия контракта. 23 июня «Пари НН» объявил о подписании трехлетнего соглашения с голкипером.
Александр Абустин
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
7
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|1
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|
8
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|3
|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
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|2
|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Солтмурад Бакаев
Акрон
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
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|П
|
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Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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