Кафанов заявил, что хотел сохранить Медведева в «Ростове»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе голкипера Никиты Медведева из «Ростова».

«Я хотел, чтобы он остался. Моя позиция, которая была, она так и осталась», — сказал Кафанов «СЭ».

29-летний россиянин покинул клуб по истечении срока действия контракта. 23 июня «Пари НН» объявил о подписании трехлетнего соглашения с голкипером.

Александр Абустин