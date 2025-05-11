Махачкалинское «Динамо» пригласило боксера Бетербиева на матч команды
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», какого спортсмена из Дагестана клуб хочет пригласить на свой матч.
«Мы будем только рады, если у нас получится вместе развивать спорт со всеми уроженцами Дагестана. Бетербиева, конечно, ждем на матче», — сказал Газизов «СЭ».
В октябре прошлого года Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 22 февраля состоялся реванш, в котором боксер уступил 34-летнему спортсмену.
Махачкалинское «Динамо» с 27 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ после 28 туров.
Новости