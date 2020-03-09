Лапочкин стал нефартовым для «Спартака»

В матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» проиграл «Краснодару» при судействе Сергея Лапочкина — одного из наиболее счастливых арбитров для красно-белых. В 31 матче, на котором работала бригада питерца, спартаковцы одержали 24 победы, уступив всего четыре раза. В октябре «Спартак» поделил очки с «Рубином» и прервал 12-матчевую серию побед при Лапочкине. А марте впервые за четыре года уступил. (Кирилл Бурдаков)

Матчи при судействе Сергея Лапочкина, в которых «Спартак» терял очки