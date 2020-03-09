Лапочкин стал нефартовым для «Спартака»
19:21
В матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» проиграл «Краснодару» при судействе Сергея Лапочкина — одного из наиболее счастливых арбитров для красно-белых. В 31 матче, на котором работала бригада питерца, спартаковцы одержали 24 победы, уступив всего четыре раза. В октябре «Спартак» поделил очки с «Рубином» и прервал 12-матчевую серию побед при Лапочкине. А марте впервые за четыре года уступил. (Кирилл Бурдаков)
Матчи при судействе Сергея Лапочкина, в которых «Спартак» терял очки
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
12.03.2012
|
Анжи (г)
|
0:0
|
06.04.2013
|
Ростов (г)
|
0:1
|
17.03.2014
|
Анжи (д)
|
2:2
|
19.09.2015
|
Кубань (г)
|
0:3
|
02.04.2016
|
Ростов (г)
|
0:2
|
19.10.2019
|
Рубин (д)
|
0:0
|
09.03.2020
|
Краснодар (д)
|
0:1