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Лапочкин стал нефартовым для «Спартака»

19:21
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В матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» проиграл «Краснодару» при судействе Сергея Лапочкина — одного из наиболее счастливых арбитров для красно-белых. В 31 матче, на котором работала бригада питерца, спартаковцы одержали 24 победы, уступив всего четыре раза. В октябре «Спартак» поделил очки с «Рубином» и прервал 12-матчевую серию побед при Лапочкине. А марте впервые за четыре года уступил. (Кирилл Бурдаков)

Матчи при судействе Сергея Лапочкина, в которых «Спартак» терял очки

Дата

Соперник

Счет

12.03.2012

Анжи (г)

0:0

06.04.2013

Ростов (г)

0:1

17.03.2014

Анжи (д)

2:2

19.09.2015

Кубань (г)

0:3

02.04.2016

Ростов (г)

0:2

19.10.2019

Рубин (д)

0:0

09.03.2020

Краснодар (д)

0:1

Спартак — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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