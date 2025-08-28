Лантратов продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с вратарем Ильей Лантратовым.

Новое соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт истекал в 2026-м.

Лантратов играет за «Локомотив» с 2023 года. Голкипер провел за клуб 74 матча.