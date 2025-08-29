«Черенков — это Форрест Гамп». Как легендарный футболист не пришел на собственный юбилей

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал удивительную историю про знаменитого футболиста Федора Черенкова.

— Последняя ваша встреча с Черенковым?

— Мой друг Серега Шавло стал гендиректором «Спартака» и взял меня в клуб. Время от времени встречались с Федей. Однажды видит меня, улыбается: «Ооо, Женя! Тебе деньги нужны?» Я отстранился: «Зачем?» — «Нет, ты возьми, у меня есть...» Запускает руку в карман, вынимает кипу мятых бумажек — там сотни, пятисотки. Сует мне в руки. Мне кажется, будто это было вчера, — а Феди уже сколько нет?

— Давно. 11 лет.

— Я очень жалею, что отдал одну майку. Одновременно справляли 50 лет Федору и Хиде. Они оба 1959 года рождения. Вымпел остался, висит! А вот майка ушла. Причем я сделал фильм про Федора. Есть кадры, которые прежде не видел никто.

— Не представляю Черенкова на большом торжестве, во главе стола.

— А он и не пришел.

— ???

— Его ждали — а Федя так и не появился. Но вымпел сделали, где они с Хидей вдвоем. Встретил я Черенкова буквально за пару дней до этого. Он же всегда был неподалеку от команды. Приезжал, смотрел футбол, вел себя тихо. В разговоры особо не вступал. Кто узнавал — тому протягивал руку, улыбался. Думаю, эти мятые деньги ему точно так же кто-то сунул в карман. А он нашел, удивился — и кому-то другому так же совал, как мне...

— Так тяжело вспомнить.

— Вокруг футбола всегда много алкашей. Они Федю прихватывали, куда-то тащили за собой. А отказать он не мог. Вот так на собственном юбилее не появился. Хотя его искали. Вообще-то «Спартак» за ним присматривал.

— Всем было неловко смотреть на пустое место?

— Я не помню. Но уже ясно было, что не появится. Вы смотрели фильм «Форрест Гамп»? Его жизнь — это и есть «Форрест Гамп». Хотя Федор немножко получше. В жизни-то он нормальный. При встрече обнимаемся, но чувствую — он будто стесняется.

— Федор кому-то подарил свой автомобиль — и рассказал об этом мне в интервью. Богатые люди прочитали — вручили еще одни «Жигули». Черенков вскоре подарил и их...

— Вот! Абсолютно «его» история...