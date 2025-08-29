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«Черенков — это Форрест Гамп». Как легендарный футболист не пришел на собственный юбилей

Юрий Голышак
Обозреватель
Федор Черенков.
Фото Игорь Уткин

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал удивительную историю про знаменитого футболиста Федора Черенкова.

— Последняя ваша встреча с Черенковым?

— Мой друг Серега Шавло стал гендиректором «Спартака» и взял меня в клуб. Время от времени встречались с Федей. Однажды видит меня, улыбается: «Ооо, Женя! Тебе деньги нужны?» Я отстранился: «Зачем?» — «Нет, ты возьми, у меня есть...» Запускает руку в карман, вынимает кипу мятых бумажек — там сотни, пятисотки. Сует мне в руки. Мне кажется, будто это было вчера, — а Феди уже сколько нет?

— Давно. 11 лет.

— Я очень жалею, что отдал одну майку. Одновременно справляли 50 лет Федору и Хиде. Они оба 1959 года рождения. Вымпел остался, висит! А вот майка ушла. Причем я сделал фильм про Федора. Есть кадры, которые прежде не видел никто.

— Не представляю Черенкова на большом торжестве, во главе стола.

— А он и не пришел.

Евгений Маликов.«Черенкова отцепили от сборной. Но он сам приехал в Новогорск и затаился в гараже!» Все секреты легенд советского футбола

— ???

— Его ждали — а Федя так и не появился. Но вымпел сделали, где они с Хидей вдвоем. Встретил я Черенкова буквально за пару дней до этого. Он же всегда был неподалеку от команды. Приезжал, смотрел футбол, вел себя тихо. В разговоры особо не вступал. Кто узнавал — тому протягивал руку, улыбался. Думаю, эти мятые деньги ему точно так же кто-то сунул в карман. А он нашел, удивился — и кому-то другому так же совал, как мне...

— Так тяжело вспомнить.

— Вокруг футбола всегда много алкашей. Они Федю прихватывали, куда-то тащили за собой. А отказать он не мог. Вот так на собственном юбилее не появился. Хотя его искали. Вообще-то «Спартак» за ним присматривал.

— Всем было неловко смотреть на пустое место?

— Я не помню. Но уже ясно было, что не появится. Вы смотрели фильм «Форрест Гамп»? Его жизнь — это и есть «Форрест Гамп». Хотя Федор немножко получше. В жизни-то он нормальный. При встрече обнимаемся, но чувствую — он будто стесняется.

— Федор кому-то подарил свой автомобиль — и рассказал об этом мне в интервью. Богатые люди прочитали — вручили еще одни «Жигули». Черенков вскоре подарил и их...

— Вот! Абсолютно «его» история...

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Федор Черенков
Евгений Маликов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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