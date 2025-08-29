«Черенков — это Форрест Гамп». Как легендарный футболист не пришел на собственный юбилей
Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал удивительную историю про знаменитого футболиста Федора Черенкова.
— Последняя ваша встреча с Черенковым?
— Мой друг Серега Шавло стал гендиректором «Спартака» и взял меня в клуб. Время от времени встречались с Федей. Однажды видит меня, улыбается: «Ооо, Женя! Тебе деньги нужны?» Я отстранился: «Зачем?» — «Нет, ты возьми, у меня есть...» Запускает руку в карман, вынимает кипу мятых бумажек — там сотни, пятисотки. Сует мне в руки. Мне кажется, будто это было вчера, — а Феди уже сколько нет?
— Давно. 11 лет.
— Я очень жалею, что отдал одну майку. Одновременно справляли 50 лет Федору и Хиде. Они оба 1959 года рождения. Вымпел остался, висит! А вот майка ушла. Причем я сделал фильм про Федора. Есть кадры, которые прежде не видел никто.
— Не представляю Черенкова на большом торжестве, во главе стола.
— А он и не пришел.
— ???
— Его ждали — а Федя так и не появился. Но вымпел сделали, где они с Хидей вдвоем. Встретил я Черенкова буквально за пару дней до этого. Он же всегда был неподалеку от команды. Приезжал, смотрел футбол, вел себя тихо. В разговоры особо не вступал. Кто узнавал — тому протягивал руку, улыбался. Думаю, эти мятые деньги ему точно так же кто-то сунул в карман. А он нашел, удивился — и кому-то другому так же совал, как мне...
— Так тяжело вспомнить.
— Вокруг футбола всегда много алкашей. Они Федю прихватывали, куда-то тащили за собой. А отказать он не мог. Вот так на собственном юбилее не появился. Хотя его искали. Вообще-то «Спартак» за ним присматривал.
— Всем было неловко смотреть на пустое место?
— Я не помню. Но уже ясно было, что не появится. Вы смотрели фильм «Форрест Гамп»? Его жизнь — это и есть «Форрест Гамп». Хотя Федор немножко получше. В жизни-то он нормальный. При встрече обнимаемся, но чувствую — он будто стесняется.
— Федор кому-то подарил свой автомобиль — и рассказал об этом мне в интервью. Богатые люди прочитали — вручили еще одни «Жигули». Черенков вскоре подарил и их...
— Вот! Абсолютно «его» история...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1