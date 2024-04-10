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Сегодня, 08:15

Лаксальт: «Разговоры извне не должны влиять на «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал последние поражения московской команды в РПЛ.

«Нельзя сравнивать два последних матча «Динамо» в РПЛ. Они получились совершенно разными. В игре с «Ростовом» мы были не в лучшей форме, поэтому не смогли победить. Но в матче во «Спартаком» мы заслуживали победу. Нужно было быть более неуступчивыми, забивать голы. В эпизоде с пропущенными голами мы не сыграли компактно, нужно было помочь Лещуку в эпизоде со вторым голом. А так мы выглядели неплохо, с какой стороны ни посмотри», — приводит Metaratings.ru слова Лаксальта.

Также он ответил на вопрос о том, давит ли статус одного из лидеров чемпионата на команду.

«Разговоры извне не должны влиять на команду и игроков. Это нам неинтересно. Нужно сконцентрироваться на работе, на улучшении результатов от матча к матчу», — добавил футболист.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит» с 44 баллами. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Краснодар – Зенит
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Локомотив – ЦСКА
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Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
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