Защитник «Рубина» Тальби: «Мы строим новую команду»

Защитник «Рубина» Монтассар Талби прокомментировал «СЭ» неудачную серию казанцев в РПЛ.

—Это была непростая ситуация. К тому же у нас ушли многие игроки, и сейчас мы строим новую команду. Считаю, что мы становимся все сильнее и сильнее. Уверен, что мы выиграем следующий матч и будем лучше!

Сфокусирован на концовке сезона. У нас впереди важные матчи, задачи: кубок, нам нужно остаться в РПЛ, — заявил Тальби.

Вчера, 16 апреля «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и прервал серию из четырех поражений подряд в РПЛ. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 26 очками в 25 матчах.