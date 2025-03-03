FONBET и «Рубин» запускают диджитал-игру с раскопками «Камп Ноу»
Цель игры «Сокровища Каталонии» — принять участие в раскопках на стадионе «Камп Ноу» и найти артефакты золотой эры «Рубина». Лучшие игроки получат шанс посетить легендарный стадион летом 2025 года.
Концепция игры строится вокруг реконструкции «Камп Ноу». На виртуальной карте стадиона игроки в режиме реального времени участвуют в раскопках и соревнуются друг с другом в поисках артефактов. В процессе раскопок игрокам также будут попадаться рубины, коллекционные фотокарточки с матча и билеты с розыгрышем до 3 млн рублей фрибетами.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
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