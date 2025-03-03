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3 марта 2025, 16:10

FONBET и «Рубин» запускают диджитал-игру с раскопками «Камп Ноу»

«Рубин» на «Камп Ноу».

Цель игры «Сокровища Каталонии» — принять участие в раскопках на стадионе «Камп Ноу» и найти артефакты золотой эры «Рубина». Лучшие игроки получат шанс посетить легендарный стадион летом 2025 года.

Концепция игры строится вокруг реконструкции «Камп Ноу». На виртуальной карте стадиона игроки в режиме реального времени участвуют в раскопках и соревнуются друг с другом в поисках артефактов. В процессе раскопок игрокам также будут попадаться рубины, коллекционные фотокарточки с матча и билеты с розыгрышем до 3 млн рублей фрибетами.

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АРХИВ

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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