FONBET и «Рубин» запускают диджитал-игру с раскопками «Камп Ноу»

Цель игры «Сокровища Каталонии» — принять участие в раскопках на стадионе «Камп Ноу» и найти артефакты золотой эры «Рубина». Лучшие игроки получат шанс посетить легендарный стадион летом 2025 года.

Концепция игры строится вокруг реконструкции «Камп Ноу». На виртуальной карте стадиона игроки в режиме реального времени участвуют в раскопках и соревнуются друг с другом в поисках артефактов. В процессе раскопок игрокам также будут попадаться рубины, коллекционные фотокарточки с матча и билеты с розыгрышем до 3 млн рублей фрибетами.

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