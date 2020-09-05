Кварацхелию признали лучшим футболистом «Рубина» в августе

Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом «Рубина» в августе, сообщает пресс-служба казанцев.

По итогам голосования болельщиков хавбек набрал 30 процентов голосов, опередив Дениса Макарова и Оливера Абильдгора.

В августе Кварацхелия принял участие во всех шести матчах «Рубина» в Тинькофф-РПЛ и отличился тремя результативными передачами.