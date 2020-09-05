РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кварацхелию признали лучшим футболистом «Рубина» в августе

14:35
Теги:

Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом «Рубина» в августе, сообщает пресс-служба казанцев.

По итогам голосования болельщиков хавбек набрал 30 процентов голосов, опередив Дениса Макарова и Оливера Абильдгора.

В августе Кварацхелия принял участие во всех шести матчах «Рубина» в Тинькофф-РПЛ и отличился тремя результативными передачами.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир