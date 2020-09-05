Кварацхелию признали лучшим футболистом «Рубина» в августе
14:35
Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом «Рубина» в августе, сообщает пресс-служба казанцев.
По итогам голосования болельщиков хавбек набрал 30 процентов голосов, опередив Дениса Макарова и Оливера Абильдгора.
В августе Кварацхелия принял участие во всех шести матчах «Рубина» в Тинькофф-РПЛ и отличился тремя результативными передачами.
Кварацхелия — лучший игрок «Рубина» в августе по мнению болельщиков ??— «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2020
Хвича набрал более 30% голосов и признаётся лучшим?
Второе место у Дениса Макарова, третье — у Оливера Абильдгора ?? pic.twitter.com/zV8zgD679d