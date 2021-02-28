Кварацхелия высказался о победе «Рубина» над «Спартаком»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Спартак» — хорошая команда, но играли лучше мы, поэтому и победили, — заявил «СЭ» Кварацхелия. — Удары по ногам? Это футбол, так бывает. Я не обращаю внимания на то, что они меня бьют.

— «Рубин» готов к борьбе за еврокубки?

— Конечно! Мы хорошая команда. Если обыгрываем таких сильных соперников, как «Спартак», значит мы готовы к этому.

— Много слухов вокруг вас. Это последний сезон в «Рубине»?

— Не знаю, не могу сказать.

(Севастиан Терлецкий)