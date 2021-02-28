Кварацхелия высказался о победе «Рубина» над «Спартаком»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
— «Спартак» — хорошая команда, но играли лучше мы, поэтому и победили, — заявил «СЭ» Кварацхелия. — Удары по ногам? Это футбол, так бывает. Я не обращаю внимания на то, что они меня бьют.
— «Рубин» готов к борьбе за еврокубки?
— Конечно! Мы хорошая команда. Если обыгрываем таких сильных соперников, как «Спартак», значит мы готовы к этому.
— Много слухов вокруг вас. Это последний сезон в «Рубине»?
— Не знаю, не могу сказать.
(Севастиан Терлецкий)
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